Operatori sanitari e filiera agroalimentare: il ringraziamento di "Fare Verde"

In queste giornate così difficili per tutti, "Fare Verde" Fondi rivolge un ringraziamento speciale al personale medico, infermieristico e ausiliario dell'Ospedale "San Giovanni di Dio" che insieme alle Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Protezione Civile, Falchi, Volontari della Croce Rossa, farmacie e parafarmacie operano in prima linea ogni giorno con dedizione, coraggio e solidarietà nella nostra Città fortemente colpita dal coronavirus.

Grazie anche a chi lavora per garantire la continuità della filiera Agroalimentare e degli altri servizi essenziali, a chi si occupa dei più bisognosi in questo periodo, ed in particolar modo alla Rete Sociale nata spontaneamente in Città tra Cittadini e Associazioni, che ancora una volta stanno facendo la differenza. Proprio anziani e portatori di handicap, famiglie in difficoltà e soggetti ai margini sono uno stimolo a fare di più per tutti noi ed a spingerci ad avere atteggiamenti responsabili per ritornare alla normalità della nostra vita.

L'Associazione Ambientalista "Fare Verde" Fondi ed i suoi Volontari non vedono l'ora di tornare a piantare alberi, organizzare camminate ed escursioni, informare ed educare le giovani generazioni al rispetto per l'ambiente, difendere il territorio da abusi e speculazioni.