Disponibile sul sito del Comune di Fondi il nuovo modello di autocertificazione

Il Comune di Fondi rende noto che è​ disponibile anche nell’apposita sezione Covid-19 presente nella home page del sito istituzionale www.comunedifondi.it la VERSIONE EDITABILE DEL MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI, MODIFICATO IL 26 MARZO SCORSO DAL GOVERNO sulla base delle ultime misure adottate per il contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Il nuovo modulo prevede, oltre alla dichiarazione di non essere sottoposti alla quarantena e di non essere positivo al Coronavirus, anche la consapevolezza – oltre alle misure disposte dal Governo nazionale – anche di eventuali provvedimenti adottati dai presidenti delle Regioni coinvolte in eventuali spostamenti nel territorio. Dunque per i cittadini di Fondi la voce “…che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti” va completata con la seguente frase: “Ordinanza Regione Lazio del 27-3-2020”.

Il modulo esplicita anche tutta una serie di situazioni di necessità per cui è consentito lo spostamento in modo da evitare interpretazioni diverse.

Cambia infine anche il riferimento alle sanzioni – ora multe amministrative e non più penali – previste per chi viola le norme.

Scarica il modello qui.