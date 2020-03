"Andrà tutto bene": il brano del cantautore di Monte San Biagio Simone De Filippis dedicato alle vittime del covid-19

Il cantautore di Monte San Biagio Simone De Filippis scrive e realizza interamente nel suo piccolo studio di registrazione il brano (#andrà tutto bene) e, lo dedica alle vittime del covid 19, a tutti coloro che in prima linea stanno lottando senza sosta contro questo nemico invisibile e, alle imprese che dovranno affrontare sacrifici enormi per riprendersi.

Nella traccia collaborano alcuni artisti come il noto cantante rapper fondano Bob Matty.

Partecipazione straordinaria del maestro fondano Mauro Cherubino Tenor Saxophone and AKAY EWI 5000, alla chitarra dalla provincia di Roma l’ex Sostituto Commissario Coordinatore di polizia “Nicola Colombo”, per la prima volta in un disco di Simone De Filippis da Roma il fratello maggiore ex maresciallo dei carabinieri “Pietro De Filippis” e, alla voce femminile da Monte San Biagio la bravissima cantante “Jessica Matteoli” nipote di Simone.

Da dire che le voci dei 3 cantanti Bob Matty, Pietro e Jessica e la chitarra di Nicola sono state registrate col telefonino. Rispettando il decreto di non poter uscire #iorestoacasa e, di non possedere un impianto audio adeguato. Simone De Filippis ringrazia con il cuore gli Artisti che spontaneamente e gratuitamente hanno voluto partecipare a questo progetto compreso il grafico Riccardo Garofalo da Bari.