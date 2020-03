Oggi alle 12 un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, accogliendo l’invito del Sindaco di Bari Antonio Decaro, Presidente nazionale ANCI - Associazione dei Comuni italiani, Martedì 31 Marzo 2020 alle ore 12.00 farà esporre le bandiere della Casa comunale a mezz’asta e, indossando la fascia tricolore, osserverà un minuto di silenzio davanti al Municipio, in segno di lutto e di solidarietà per ricordare le vittime del Coronavirus in tutta Italia.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta Facebook da Radio Antenna Musica: «I concittadini sono chiamati ad unirsi al minuto di silenzio nelle loro abitazioni per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, delle Forze dell’Ordine, dei volontari e di tutti coloro i quali in questa difficile fase della vita del Paese sono impegnati in un grande sforzo collettivo, per essere vicini alle famiglie dei defunti, per darci reciproco sostegno e guardare al futuro con speranza.

Questa epidemia ha fatto comprendere a ciascuno di noi, come ha ricordato Papa Francesco, che nessuno si salva da solo. Siamo tutti interconnessi e ugualmente importanti, dai medici ai poliziotti, dalle cassiere dei supermercati ai trasportatori, dai volontari ai tecnici che continuano a mandare avanti il Paese nelle sue funzioni essenziali. L’invito che formulo ai miei concittadini è pertanto di unirci tutti domani, 31 Marzo, in un minuto di silenzio carico di consapevolezza, responsabilità e sostegno reciproco».