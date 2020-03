Arrivano i fondi per le famiglie bisognose: l'annuncio del Pd

Una buona notizia per i cittadini fondani che in questi giorni sono abituati, purtroppo,a bollettini e restrizioni. Il Governo destina risorse alle famiglie bisognose:con il DPCM del 29 Marzo, contenente misure urgenti per la crisi sanitaria da Covid-19, viene erogata subito una partedei Fondi per la solidarietà comunali, già previsti, e vengono stanziati ulteriori 400mln di euro, da destinare esclusivamente alle famiglie che per difficoltà economichenon riescono a fare la spesa.

Il Comune di Fondi,da ordinanza della Protezione Civile, riceverà circa 357mila euro, che si aggiungono sempre alle quote nazionali. Dalla Regione Lazio è in fase di completamento un’ordinanza per destinare ulteriori importanti fondi: per il nostro Comune, quindi, si aggiungeranno circa 150mila euro.

Una boccata di ossigeno necessaria e fondamentale per le famiglie e per i nostri concittadini che vivono con più difficoltà questa emergenza. Pensiamo a quelle famiglie che, purtroppo, non hanno un reddito congruo o fisso per vivere l’attuale emergenza; potranno ora ricevere un sostegno e affrontare con un po’ più di sollievole prossime settimane.

Ad oggi, non sono ancora note le modalità e i criteri che la nostra amministrazione intende adottare per ripartire e smistare tali fondi – ricordiamo che saranno erogati tramite buoni spesa. Contiamo abbiano riguardo non solo delle famiglie i cui dati sono già in possesso dei Servizi Sociali, ma anche dei cittadini che oggi si sono ritrovati, inaspettatamente, in estremo disagio.

Il Partito Democratico di Fondi si è subito attivato dando spunti agli amministratori e assessoriper rendere più semplice ma soprattutto meritocratica l’erogazione e l’utilizzo dei buoni. Tra le proposte, ad esempio, pubblicare immediatamente 2 bandi: uno per acquisire la disponibilità degli esercenti, dando anche la possibilità di integrare i buoni con una ulteriore quota; l’altro per dare chiare indicazioni a chi ne fa richiesta.



Invitiamo, pertanto, la nostra amministrazione a rendere noto il prima possibile tali criteri, di tener conto delle proposte dei consiglieri e di tutte le forze politiche, elaborando quanto prima i modelli per le domande. Chiediamo, altresì, che questi vengano divulgati con ogni modalità possibile, non solo con comunicati a mezzo stampa, ma soprattutto tramite tutti i media locali e i vari social, poiché più accessibili a molti. Tutti coloro che ne avranno diritto, dovranno poter accedere facilmente alle informazioni e al bonus spesa che gli spettano.

In attesa, ricordiamo che i Servizi Sociali, con i fondi già in bilancio, stanno provvedendo all’erogazione di buoni spesa e alla distribuzione di viveri raccolti con la collaborazione della Croce Rossa e altre associazioni di volontariato.