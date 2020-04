Chiesa di Fondi distribuisce gratuitamente migliaia di mascherine alla popolazione

Nella giornata di mercoledì 1 aprile, la comunità cristiana (e associazione) Chiesa di Fondi ha impacchettato e distribuito gratuitamente 1000 mascherine alla popolazione. Ricordiamo che solo pochi giorni prima ne aveva già donate altre 400 al personale sanitario del "San Giovanni di Dio" di Fondi. Leggi qui

All'interno del parcheggio della nota catena Eurospin a Fondi, è stato allestito un banchetto pieno di pacchetti di mascherine da donare a chiunque si trovasse a passare di lì in quel momento.

Andrea Tagliavento, Responsabile di Chiesa di Fondi spiega:

"Volevamo fare un gesto significativo e utile per la nostra città che come tutti ormai sanno, amiamo profondamente. Non potevamo pubblicizzare un evento simile, altrimenti avremmo rischiato facilmente un assembramento di persone che sarebbero accorse, incentivate dalla donazione di mascherine. Abbiamo preferito lasciare la scelta delle persone a cui donare nelle mani del nostro Dio. Crediamo fortemente che nulla sfugga al Suo controllo e ci metta davanti le persone giuste al momento giusto. A diverse persone abbiamo dovuto spiegare che Chiesa di Fondi non è parte di nessuna organizzazione, ma è una realtà semplicemente Cristiana e a se stante, come anche ad altri abbiamo spiegato che non c'era nessuna offerta in soldi nascosta, ma era tutto realmente gratuito. Dopo le prime incertezze la distribuzione è proseguita molto fluida, soprattutto tra quelli che grazie ai social ci avevano riconosciuto ancora prima di avvicinarsi."

La fornitura di mascherine è stata generosamente offerta dalla Chiesa Cristiana Evangelica Cinese di Roma, che come la stessa Chiesa Cinese nella città di Prato, non ha risparmiato la sua solidarietà verso Fondi.

Un gesto semplice ma anche importante considerando la difficoltà che molti cittadini hanno nel reperire mascherine e protezioni adeguate.



Andrea aggiunge:



“Noi siamo chiamati a portale alle persone il chiaro messaggio di Atti 4:12 che scrive 'In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome (Gesù) che sia stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati'. Crediamo che questo messaggio di salvezza passi anche attraverso aspetti e azioni molto pratiche della vita, e se queste azioni spronassero anche una sola persona a domandarsi qualcosa in più su Gesù, sarebbero tempo e risorse usate nel migliore dei modi. Fosse anche per una sola persona”.

Andrea e sua moglie Simona ci rivelano inoltre che è già in arrivo un carico di ulteriori 2000 mascherine che verranno distribuite per lo stesso scopo, precisando che il luogo scelto per la distribuzione non sarà necessariamente lo stesso supermercato del trascorso evento.