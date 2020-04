Ragazzo di 23 anni di Fondi arrestato con 32 grammi di marijuana

Il 02 aprile 2020, nella decorsa notte, in Fondi, militari dell’arma del luogo, nell’ambito di attività finalizzata alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, traevano in arresto, nella flagranza del reato, un 23 enne del posto, trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale, veicolare e domiciliare – di complessivi grammi 32 circa di marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Lo stupefacente e il materiale sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Latina.