Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo: oggi l'iniziativa di Giuliaparla onlus

Si è celebrata ieri in tutto il mondo la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo #AutismDay2020 e oggi 03 APRILE 2020 dalle ore 15:30, Giuliaparla onlus, insieme a tanti altri amici sarà in diretta radio e su Facebook/Instagram per condividere, riflettere, ascoltare.

Chi ha voglia di raccontarci la sua quarantena, fare un saluto, urlare qualcosa - fanno sapere - può chiamare o mandare un messaggio vocale o di testo, e verrà condiviso in diretta.

Tel/Whatsapp: 345 871 2309

On air su www.astarbene.com

Diretta Instagram @giuliaparla_autismo

Facebook live streaming Giuliaparla ONLUS