Farmacie a Fondi aperte anche di domenica: ecco i turni di aprile e maggio

Le farmacie di Fondi hanno reso noto il calendario di apertura domenicale volontaria dal 5 Aprile al 10 Maggio prossimi, che si somma ai turni quotidiani già definiti.

Questo è il prospetto delle singole date e degli orari:

- Domenica 5 Aprile:

Farmacia di turno Appia (8.30/13.00 - 16.00/19.30), in appoggio Farmacia Polidori (9.00-13.00);

- Domenica 12 Aprile:

Farmacia di turno Fiore (8.30/13.00 - 16.00/19.30);

- Domenica 19 Aprile:

Farmacia di turno Terenzio (8.30/13.00 - 16.00/19.30), in appoggio Farmacia S. Anna (9.00-13.00);

- Domenica 26 Aprile:

Farmacia di turno Polidori (8.30/13.00 - 16.00/19.30), in appoggio Farmacia Appia (9.00-13.00);

- Domenica 3 Maggio:

Farmacia di turno Grieco (8.30/13.00 - 16.00/19.30), in appoggio Farmacia Fiore (9.00-13.00);

- Domenica 10 Maggio:

Farmacia di turno S. Anna (8.30/13.00 - 16.00/19.30), in appoggio Farmacia Terenzio (9.00-13.00).

Si precisa che il prospetto mensile delle farmacie di turno con le aperture quotidiane e gli orari corrispondenti è presente nelle bacheche delle rispettive attività.

«Come gli operatori sanitari e i volontari, in questa situazione di particolare delicatezza e complessità anche le farmacie di Fondi sono in prima linea per la tutela della salute pubblica – afferma il Vice Sindaco Beniamino Maschietto – svolgendo con dedizione e meticolosità il lavoro quotidiano, mettendo a disposizione dei cittadini la professionalità di chi vi opera e rispondendo al bisogno di ricevere informazioni dettagliate. Le loro risposte aiutano ad affrontare l’emergenza in maniera più serena e soprattutto responsabile e anche per questo meritano il nostro plauso».