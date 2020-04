Fratelli d’Italia Sperlonga chiede al sindaco condivisione e una costituente trasversale per il post emergenza

“In questo momento difficilissimo per la Nazione e per la nostra comunità, l’unica cosa che possiamo augurarci è che si torni presto alla normalità. Abbiamo bisogno di ripartire e ritornare a sentirci comunità viva e produttiva - dichiarano Sara Kelany e Gerardo La Rocca, portavoce e dirigente di Fratelli d’Italia Sperlonga - “ntendiamo rivolgere a tutti i cittadini e all’amministrazione i nostri più sinceri auguri di Buona Pasqua, e il nostro pensiero va alle forze dell’ordine ed alla protezione civile che si sta prodigando per rendere questi giorni meno complicati. Per rinascere tuttavia abbiamo un forte bisogno di confronto, anche trasversale, tra tutte le forze politiche che si dedicano al territorio e con tutte le categorie produttive. Chiederemo formalmente al Sindaco la costituzione rapida di una piattaforma allargata, una nuova costituente sperlongana, a cui far partecipare tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione del territorio, uno spazio di confronto aperto anche alle categorie produttive, per condividere assieme e nell’interesse collettivo il percorso che dovremo affrontare dopo la fine dell’emergenza. Sarà una Pasqua diversa dalle altre per noi che siamo abituati a veder fiorire il nostro gioiello con l’inizio della stagione turistica. Quest’anno non sarà così, ma solo insieme e condividendo proposte ed obiettivi potremo immaginare di risorgere”