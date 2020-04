I negozi di abbigliamento per bambini e neonati riapriranno subito dopo Pasqua

Fondi, uscita dalla zona rossa, è pronta a riaprire le attività di abbigliamento bambini nel rispetto del nuovo decreto adottato dal Governo, ma con le dovute limitazioni.

Su questo punto è stato molto chiaro il Presidente di Confcommercio Lazio Sud Fondi Vincenzo Di Lucia che dichiara:

“Siamo pronti ad ottemperare alle nuove disposizioni, anche e soprattutto nel pieno interesse delle esigenze delle famiglie, per dare loro un servizio importante ma lo faremo con i dovuti accorgimenti e con un orario ridotto per senso di responsabilità.

Abbiamo già parlato con i titolari delle diverse attività del settore che insistono sul nostro territorio con i quali abbiamo concordato i tempi e i modi della gestione dell’apertura; si è deciso dunque di aprire solo mezza giornata, la mattina, dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13. L’emergenza non è ancora del tutto superata e dobbiamo continuare a essere responsabili, nel pieno rispetto anche delle esigenze della popolazione”.