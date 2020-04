Buona Pasqua Fondi: gli auguri del vice sindaco Beniamino Maschietto

«Alla cittadinanza tutta e in modo particolare agli operatori sanitari, ai volontari, alle Forze dell’Ordine, ai lavoratori che ci stanno garantendo l’approvvigionamento dei beni primari, alle famiglie che in questo periodo stanno maggiormente soffrendo, desidero rivolgere i più sentiti auguri per una Pasqua il più possibile serena. Siamo consapevoli che questa festività ha assunto una diversa veste a causa dell’emergenza epidemiologica che ha interessato in maniera particolare la nostra città, ma dobbiamo trovare, adesso più che mai, nella solidarietà e nel senso civico la via per superare questo difficile momento. Ciascuno di noi sta facendo grandissimi sforzi per i propri cari e per il bene comune, ma sono certo che tutti i sacrifici saranno ripagati. Abbiamo il dovere di guardare al futuro con fiducia e speranza. Insieme supereremo questo momento difficile e risorgeremo più forti e più uniti. Buona Pasqua 2020».