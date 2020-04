A Fondi uova di pasqua per tutti i bambini della città

Ogni bimbo ha avuto il suo uovo di Pasqua e in alcuni casi, considerando il periodo che ha riportato molte famiglie all'essenzialità, è stato grazie ai volontari della Protezione Civile Città di Fondi. Gli uomini del presidente Giuseppe D'Ettorre hanno caricato il furgone di coloratissimi ovetti di cioccolato e hanno percorso la città alla ricerca di bambini sul balcone, nei cortili, nei giardini e affacciati alla finestra.

Il mezzo dei volontari si è trasformato in una sorta di slitta in veste pasquale che ha donato migliaia di sorrisi in un momento in cui ce n'era davvero bisogno.