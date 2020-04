Al via il contest fotografico “Auruncidacasa”: come funziona e come fare per partecipare

"Biodiversità e paesaggi degli Aurunci e del Monumento Naturale di Montecassino immortalati dalla propria abitazione”.

E’ il titolo del contest fotografico proposto dal Parco Naturale dei Monti Aurunci. Partecipare è semplicissimo, basterà scattare una foto, dalla propria abitazione, del territorio del Parco o del Monumento Naturale di Montecassino e inviarla all’Ente Parco che le proporrà nei canali social.

Le foto, a colori o in bianco e nero, andranno inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: info@parcoaurunci.it

accompagnate dal nome e cognome dell’autore e non dovranno avere nessuna firma o watermark in sovra impressione.

Le foto inviate verranno pubblicate ogni giorno sui profili social (Facebook e Twitter) del Parco, sul sito web di promozione del territorio auruncidascoprire.it e sull’account Instagram

@aurunci_da_casa dedicato all’iniziativa.

Il Contest è rivolto ai residenti nei comuni del Parco, ma anche a coloro che, pur non essendo residenti, vedono gli “Aurunci” e il “Monumento Naturale di Montecassino”.





“In questi giorni - è il commento del presidente del Parco dei Monti Aurunci, Marco Delle Cese - durante i quali tutti sono costretti a restare in casa, il Parco Naturale dei monti Aurunci propone un’iniziativa che consente di alleviare il peso dell’isolamento forzato, promuovendo il Contest. Un modo per vivere al meglio le giornate e per ammirare le aree protette che ci circondano”.