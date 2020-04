Contributi per gli affitti, Fondi Vera: "Sarebbe opportuno prorogare le scadenze"

Nel tardo pomeriggio di ieri è stato pubblicato nell’Albo Pretorio del Comune di Fondi il relativo avviso pubblico e lo schema di domanda per il Fondo Straordinario di sostegno alla locazione 2020 promosso dalla Regione Lazio. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12.00 di Lunedì 27 Aprile 2020.

Crediamo sinceramente sia una scadenza troppo imminente, il vicino Comune di Itri, ad esempio, ha fissato come termine il 14 Maggio. Il Comune di Lenola ha fissato come termine il 15 Maggio. Anche perché i Comuni avranno tempo 45 giorni dal 10 Aprile, data della pubblicazione, per inoltrare le domande pervenute alla Regione. "Fondi Vera" chiede all'Amministrazione Comunale di riflettere su questa scelta e propone una proroga del termine per permettere a tutti i Cittadini interessati di venire a conoscenza di questa opportunità e presentare la propria domanda in tempi ragionevoli.

In considerazione del numero di abitanti della nostra Città si presuppone possano esserci un elevato numero di necessità. Numeri più alti dei Comuni limitrofi, e per questo resta incomprensibile un termine così perentorio. Ci auguriamo, infine, che siano attivate tutte le forme di comunicazione possibili per sostenere i Cittadini nella formulazione della domanda. Avendo cura di considerare che non tutti i Cittadini hanno la possibilità di utilizzare strumenti telematici di invio di eventuali domande di ammissione a benefici, implementando perciò al massimo anche altri canali per accedere alle indennità, oltre quelli informatici.