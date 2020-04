Fondi per il sostegno alla locazione, Fondi Vera: "Il Comune non risponde alle nostre richieste"

Fondo Straordinario per il Sostegno alla Locazione 2020 promosso dalla Regione Lazio: sono passate circa 48 ore dalla presentazione ufficiale attraverso Posta Certificata della nostra proposta di proroga dei termini per i Cittadini interessati a richiedere un contributo.

Il Comune di Fondi non ha, al momento, raccolto il suggerimento di Fondi Vera. Nel frattempo un po' tutte le Amministrazioni Comunali del sud pontino hanno deliberato indicando termini tutt'altro che proibitivi: Latina 15 Maggio, Terracina 15 Maggio, Sperlonga 4 Maggio, Lenola 14 Maggio, Itri 15 Maggio, Gaeta 15 Maggio, Minturno 9 Maggio, Monte San Biagio 8 Maggio. Molte sono realtà più piccole, numero di abitanti inferiore e quindi meno domande in arrivo, eppure hanno concesso più tempo ai propri Cittadini per presentare domanda. A Campodimele avranno tempo fino all'8 Maggio, a Fondi il 27 Aprile alle ore 12.01 sarà già troppo tardi.