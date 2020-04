Interrogazione alla commissione europea per riconoscere la centralità dei centri agroalimentari all'ingrosso

Mercati all’ingrosso strategici nella filiera agroalimentare: questo l’oggetto dell’interrogazione parlamentare presentata alla Commissione Europea dall’eurodeputato Salvatore De Meo e tutta la delegazione di Forza Italia – PPE affinché sia riconosciuta nella politica agricola comunitaria in corso di definizione la funzione strategica dei Mercati all’ingrosso.

Non si può non ribadire – dichiara Salvatore De Meo eurodeputato di Forza Italia – PPE e componente della Commissione per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale – che i Mercati all’ingrosso e gli Operatori e lavoratori che ne fanno parte, in questi mesi di emergenza pandemica, ci hanno garantito, con la loro quotidiana dedizione e assumendo anche il rischio di contagio, il normale e regolare approvvigionamento dei prodotti agricoli, evitando in tal modo che la crisi sanitaria si trasformasse anche in dramma sociale.