La comunità cristiana "Chiesa di Fondi" continua con la distribuzione di mascherine

Continua la distribuzione di dispositivi protettivi nella città di Fondi.

La comunità cristiana "Chiesa di Fondi", già nota nella cittadina per le sue numerose iniziative, supportando i commercianti aderenti alla consegna a domicilio, attivando numeri telefonici di ascolto, prendendo parte al progetto di Spesa Solidale per famiglie in stato di bisogno, e per la sua ricca comunicazione tramite i canali Social, torna a contatto con le persone distribuendo in più giornate altre mascherine alla popolazione.

Dopo le prime 1.500 mascherine donate al personale dell'ospedale "San Giovanni di Dio" e alla città, altri due appuntamenti presso i supermercati Eurospin e Conad in Via Francesco Evangelista a Fondi, hanno permesso a parte della comunità fondana di ricevere altre 2.000 mascherine protettive.

Andrea Tagliavento, Responsabile di "Chiesa di Fondi":

"Ci teniamo che le persone capiscano che la nostra realtà è decisamente a stretto contatto con i bisogni della città. Per quanto possibile cerchiamo di rispondere alle esigenze di ognuno e poco ci importa se dobbiamo personalmente privarci di qualcosa. Come cristiani puntiamo a seguire Gesù in ciò che lui insegnava, ma soprattutto in ciò che Lui faceva. Sappiamo per certo che qualcuno ha già rivalutato il proprio pensiero riguardo il concetto di Chiesa e di questo ne siamo veramente felici. Le persone che si sono avvicinate a noi, lo hanno fatto perché hanno trovato un ambiente cristiano sincero, semplice e molto pratico. Proprio come è stato Gesù."

"Chiesa di Fondi" infine, rende noto che nei prossimi giorni riuscirà nuovamente a reperire altre mascherine da donare e che utilizzerà il solito metodo di distribuzione fuori dai supermercati.