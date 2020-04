Earth Day: al via il #fareverdefondicontest

Anche quest'anno avremmo voluto trascorrere il 22 Aprile celebrando la Terra con un'iniziativa per il 50esimo anniversario dell'EarthDay. Il tema di quest'Edizione è focalizzato sui cambiamenti climatici e sulle azioni da intraprendere per contrastare l’inquinamento di aria, acqua e suolo, la distruzione di ecosistemi, di migliaia di piante e specie animali e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili.

E' il messaggio di Fare Verde che, in occasione della giornata della Terra ha lanciato un contest.