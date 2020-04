Ecco "Rustico": il nuovo biscotto del maestro panificatore Ferdinando Tammetta

Dopo aver regalato un “momento dolce” alla sua città, Fondi, durante il drammatico periodo di zona rossa, il maestro Ferdinando Tammetta ha concluso la produzione della sua Colomba Pasquale, degustata da tanti suoi concittadini, e si è concentrato sulla realizzazione di una ricetta che aveva in mente da diverso tempo. Archiviata la produzione dei lievitati, che ritroverà in giugno col famoso “Panettone estivo”, che dalla scorsa stagione è divenuto un altro suo cavallo di battaglia, ha ideato e realizzato un biscotto dagli ingredienti e dalla forma particolare. Lo ha chiamato: “Rustico”, un biscottone quadrato che misura 5x5 cm, alto 1, realizzato con ingredienti semplici come i cereali antichi, la farina bianca, lo zucchero, il burro, il miele, lo zucchero di canna e la marmellata ai frutti di bosco. Ovviamente il tutto viene amalgamato dal maestro che, inevitabilmente, ci aggiunge soprattutto il suo tocco magico. «Il mio lavoro non finisce con la cottura e poi la vendita dei prodotti – dichiara -, ma continua anche quando sono a casa e non sono al forno. Penso, leggo, mi informo e ascolto molto. Soprattutto mi piace capire e interpretare i gusti dei miei clienti in generale. Cerco di provocare un sussulto in chi assaggia un mio prodotto; cerco di sorprendere il palato con un gusto nuovo. Con il Rustico ho voluto “catturare” il bisogno di un biscotto godibile ad ogni ora del giorno. La mattina, energetico, nel latte, gradevolissimo con un caffè, conclusivo dopo i pasti, coccola di sera. Il risultato de il Rustico, che spero piaccia, è soprattutto il frutto di una passione per il mio lavoro e una costante ricerca che faccio verso nuove idee e di conseguenza, proposte. Il rustico è anche un biscotto partorito durante questi mesi molto duri, vissuti con terrore, ma speranzosi di un futuro migliore per tutti. Il nome racchiude la sua genuinità, il sapore vuole far ricordare, la piacevolezza vuole infondere speranza». Il Rustico è in vendita presso lo store, Ferdinando Tammetta, in via delle Fornaci a Fondi. Segui il maestro su Facebook e www.fornotammetta.com.