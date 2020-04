Guanti e mascherine gettati a terra, il monito di Fare Verde: "Non abbiamo una città di scorta"

In questo momento difficile per tutti, dobbiamo essere ancora più attenti e responsabili. Nei mesi a venire useremo guanti e mascherine a milioni, gettarli a terra dopo averli usati è da egoisti, incivili ed irresponsabili. Per questo motivo "Fare Verde" lancia un appello a tutta la Città di Fondi, Istituzioni comprese.

Non possiamo restare sani in un ambiente inquinato. La Natura ci sta mandando segnali importanti e inequivocabili, proviamo a uscire da questa pandemia con un po' di attenzione in più per l'Ambiente e per la Comunità in cui viviamo. Non abbiamo una Città di scorta. Speriamo che questo messaggio giunga a tutti i Cittadini, in tutte le case, in tutte le attività commerciali aperte al pubblico ma anche in quelle che apriranno i battenti nelle prossime settimane.

"Fare Verde" Fondi - fareverdefondi@gmail.com

In allegato immagine della Campagna Nazionale.