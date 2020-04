La Stazione di Fondi esclusa dagli investimenti FS nel Lazio: l'intervento di "Fondi Vera"

Lo scorso 23 Aprile, a Roma, è stato presentato "L'impegno del Gruppo FS nel Lazio" allo scopo di promuovere gli investimenti del 2019 e i progetti futuri.

Ebbene, a distanza di giorni - riferisce Fondi Vera in una nota - risulta assordante il silenzio delle Istituzioni sull'assenza della Stazione Ferroviaria di Fondi-Sperlonga dall'elenco degli 88 scali su cui si interverrà per una riqualificazione.

Easy Station e Smart Station che si andranno ad aggiungere alle 10 già oggetto di restyling, tra cui la vicina Stazione di Monte San Biagio, strategicamente divenuta anche "Terracina Mare". Investimenti in infrastrutture ferroviarie per 18miliardi di Euro, ma la nostra Città ne resta esclusa, clamorosamente esclusa.

Le scelte programmatiche di FS, in stretta collaborazione con la Regione Lazio, vedono protagonista in particolar modo la Provincia di Frosinone per quanto riguarda il basso Lazio, con collegamenti diretti da Cassino e Frosinone per l'Alta Velocità Freccia Rossa, ma anche investimenti in rigenerazione urbana per lo scalo del capoluogo ciociaro e quello di Nettuno oltre che per Termini, Tiburtina, Trastevere e Tuscolana. Infine, 72 nuovi treni, che permetteranno di disporre nel 2023 di una flotta "nuova", con l'età media dei treni che scenderà a sei anni dagli attuali quattordici.