Nuovo incarico per Giuseppe Ciarlo: il messaggio di congratulazioni del vice sindaco Maschietto

A qualche giorno dalla nomina del dottor Giuseppe Ciarlo a direttore sanitario degli ospedali ‘Dono Svizzero’ di Formia, ‘San Giovanni di Dio’ di Fondi e ‘Fiorini’ di Terracina arrivano le congratulazioni del vice sindaco di Fondi Beniamino Machietto.

"Gent.mo dott. Ciarlo - scrive il primo cittadino facente funzioni in una lettera che rendiamo pubblica con questo articolo - ho appreso con grande piacere della Tua nomina a direttore sanitario degli ospedali “Dono Svizzero” di Formia, “San Giovanni di Dio” di Fondi e “Fiorini” di Terracina e colgo l’occasione per esprimerTi le più vive congratulazioni da parte mia, dell’Amministrazione comunale e della Città di Fondi unitamente all’auspicio di poter svolgere al meglio l’oneroso e prestigioso incarico. Ti auguro di continuare ad operare con la consueta abnegazione e professionalità, di cui ho avuto ulteriore prova in questi ultimi mesi avendo avuto l’opportunità di confrontarmi con Te quasi quotidianamente. Nell’ora più buia della Città di Fondi dal dopoguerra ad oggi, hai dato il Tuo significativo contributo impegnandoTi incessantemente, senza limiti di orario, per contribuire ad arginare il contagio, in piena collaborazione con i medici e con l’Amministrazione comunale. Sono certo che saprai continuare ad operare con competenza e professionalità nell’interesse delle strutture ospedaliere e dei pazienti, contribuendo ad accrescere la qualità dei servizi sanitari del territorio. Agli auguri di buon lavoro associo i miei più cordiali saluti. Il Vice Sindaco Dott. Beniamino Maschietto".