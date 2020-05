Aggredisce la moglie e terrorizza le figlie: arrestato 43enne di Sperlonga

in data 03 mag 2020, i militari dell’arma del luogo, traevano in arresto, nella flagranza dei reati di “maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale” un 43enne residente sperlonga. il prevenuto, nella nottata, all’interno della propria abitazione, per futili motivi, aveva offeso, minacciato ed aggredito la propria moglie convivente che da tempo maltrattava, cagionandole lesioni personali, minacciando ed opponendo energica ed ingiustificata resistenza ai militari operanti, intervenuti per contenere le sue escandescenze. L'arrestato veniva associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria