"Questa è la Fondi Vera": il neonato movimento fa il punto sui due mesi di pandemia

"Ci ha messo a dura prova, ha mietuto vittime, ci ha fatto paura e ha cambiato, forse per sempre, stili di vita e abitudini di molti di noi. Quello che il Covid-19 non è riuscito a fare è batterci. Non è ancora finita, lo sappiamo bene, ma siamo sulla strada giusta per tornare alla normalità, per tornare a vivere la nostra città come i più fedeli degli innamorati. Non vediamo l'ora di farlo, perché in questi due mesi non abbiamo mai smesso di sorridere, credere, costruire, con l'orgoglio di chi ama Fondi, e in questa emergenza ha sofferto nel vederla preoccupata e ansiosa".