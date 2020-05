Borse di studio per gli studenti di Fondi: il bando del Comune

Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che nei giorni scorsi è stato pubblicato a firma del Dirigente del I Settore l’Avviso pubblico riguardante l’apertura del bando per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti residenti nel Comune di Fondi.

Può partecipare al suddetto bando chi è in possesso dei seguenti requisiti: studenti frequentanti, nell’Anno scolastico 2019/2020, gli Istituti di Istruzione secondaria di Secondo grado, statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o frequentanti i primi tre anni di un percorso triennale di I e FP; studenti appartenenti a nuclei familiari il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore ad € 15.748,78 desunto dall’ultima attestazione ISEE in corso di validità. Per ultima attestazione ISEE in corso di validità si intende sia la nuova attestazione ISEE 2020 che l’attestazione 2019 scaduta il 31/12/2019.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: attestazione I.S.E.E. per la determinazione della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, in corso di validità, non superiore ad € 15.748,78; documento di identità in corso di validità e codice fiscale del genitore/tutore e dello studente (in caso di studente minore); documento di identità in corso di validità e codice fiscale dello studente.

Le richieste per la concessione dei contributi per l’Anno scolastico 2019/2020, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 20/5/2020 con le seguenti modalità: a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Fondi; mediante PEC all’indirizzo: serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it.

Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul sito istituzionale www.comunedifondi.it nelle sezioni “Avvisi Pubblici” e “Modulistica/Pubblica Istruzione.”