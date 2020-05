Auguri a tutte le mamma di Fondi: il messaggio del vice sindaco e dell'amministrazione

In occasione della Festa della Mamma, la cui ricorrenza si festeggia oggi Domenica 10 Maggio, il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, anche a nome dell’Amministrazione comunale, formula i più affettuosi auguri a tutte le mamme di Fondi, ringraziandole per il quotidiano impegno rivolto alle proprie famiglie:

«Il ruolo delle madri ha un’importanza fondamentale per l’educazione e la crescita sana e armoniosa dei figli e rappresenta un valore aggiunto che consolida e migliora l’intera comunità fondana. In queste settimane di pandemia da Covid-19 le madri hanno fatto i sacrifici maggiori, dovendo conciliare il lavoro e la gestione della casa con gli accresciuti impegni nei confronti dei figli, supportandoli anche nella didattica a distanza. Di tutto questo le ringrazio sentitamente perché sono state simbolo di resilienza e speranza. Quest’anno non possiamo festeggiare in piazza la loro festa e pertanto gli auguri che rivolgiamo loro sono ancora più sentiti. L’apporto delle mamme sarà essenziale nell’azione corale che l’intera comunità deve necessariamente compiere per superare questo momento di difficoltà e di questo le ringraziamo sin d’ora».