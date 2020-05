Arrestato per evasione: ancora guai con la giustizia per un ragazzo di 23 anni

In data 14 mag 20, i militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di “evasione”, un 23enne del luogo. Il prevenuto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, veniva sorpreso fuori dal domicilio statuito per la sua detenzione. L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva ricondotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, previsto per il 16 mag 20, come disposto dall’autorità giudiziaria