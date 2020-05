Manifestazione degli ambulanti in piazza: la solidarietà di Fondi Vera

Oggi pomeriggio gli operatori del commercio ambulante sono scesi in piazza in 29 Città italiane, tra cui Roma e Napoli. A Fondi la manifestazione si è tenuta ai piedi del Castello in Piazza Unità d'Italia e il movimento "Fondi Vera" ha voluto esprimere la propria solidarietà all'Associazione Nazionale Ambulanti (ANA) partecipando al sit-in.

Una delegazione guidata dal Candidato Sindaco Francesco Ciccone ha risposto all'appello lanciato dal Segretario Nazionale Marrigo Rosato e dal Presidente Provinciale Abdel Wahab Ashraf.

La protesta è motivata dal "trattamento di disparità tra attività commerciali colpite dalla crisi. Chi opera all'aria aperta è meno a rischio di trasmettere il contagio come dichiarato dall'Istituto Superiore di Sanità", come ci hanno spiegato i rappresentanti locali.

Fondi Vera ci teneva ad essere qui oggi per testimoniare vicinanza a questi nostri concittadini, che all'emergenza sanitaria sono stati costretti ad aggiungere un'emergenza economica che sembra ancora lontana da un lieto fine. Ci uniamo alla loro richiesta di sostegno da parte delle Istituzioni. Le istanze specifiche della categoria degli ambulanti meritano rispetto. Per noi questi non sono lavoratori invisibili.

