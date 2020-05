L'intervento di Fondi Vera sulla "Giornata della Legalità"

Le lancette ferme alle ore 17.57 di quel 23 Maggio 1992 restano nella storia d'Italia come uno degli attimi più tristi di sempre. Il fatto che questa data sia stata scelta per celebrare ogni anno la "Giornata della Legalità" è un messaggio chiaro e inequivocabile. Fondi Vera è fortemente convinta della necessità di continuare a lavorare nell'ottica di costruire una Cultura della Legalità in ogni Cittadino. Gli esempi umani, professionali, valoriali dei Falcone, Borsellino, Chinnici, degli uomini delle Forze dell'Ordine e di tutti coloro che hanno perso la vita in questa perenne battaglia contro la criminalità organizzata nella nostra Nazione non siano vani, non restino numeri da ricordare solo quando la stampa li riporta sotto la luce dei riflettori. Siano piuttosto, ogni istante, fari che illuminano il cammino, anche in ambito politico.

Fondi Vera vuole fare della lealtà, della trasparenza, della libertà principi fondamentali della propria missione civica e sociale. Per questo motivo sarà promotrice di un "Codice Etico" che si spera possa essere condiviso da tutte le forze politiche cittadine. L'Educazione alla Legalità, che nelle Scuole speriamo possa essere sempre maggiormente diffusa, passa anche e soprattutto attraverso i punti di riferimento istituzionali e ciò che caratterizza il proprio impegno.

L'onestà sia valore universale per tutti, per onorare i "martiri della Legalità". Si adempia alle funzioni pubbliche con disciplina, non si creino conflitti di interesse che condizionino l'operato di un Amministratore, si scelgano Candidati scevri da condanne per reati di corruzione e concussione, o contro la Pubblica Amministrazione, non si permetta di cumulare incarichi che possano precludere il buon compimento della propria funzione e non si favorisca il clientelismo. La Legalità non è un concetto astratto, almeno per noi.

FONDI VERA - fondivera.it - info@fondivera.it