Oggi a Latina il flashmob delle autoscuole: mercoledì nuova protesta nella Capitale

Questa mattina, l'Europarlamentare della Lega, Matteo Adinolfi, ha voluto portare il suo sostegno alla manifestazione di titolari e dipendenti delle autoscuole e scuole nautiche di Latina e provincia che hanno attuato un flashmob davanti la sede della motorizzazione civile del capoluogo pontino. Un settore anche questo duramente colpito dal lockdown con lezioni ed esami teorici e pratici sospesi in tutta Italia.

Per questo la manifestazione, tenutasi oggi in forma provinciale, avrà luogo anche mercoledì a Roma su scala nazionale davanti a Montecitorio.

La categoria degli operatori delle autoscuole è considerata ad alto rischio contagio e da subito ha provveduto responsabilmente alla chiusura immediata delle strutture sul territorio, mettendo in cassa integrazione tutto il personale con ingenti perdite. Perdite che sommate alle spese sostenute per la riapertura, e in considerazione del fatto che molti operatori ancora non hanno riaperto, pone in settore al centro della crisi economica e dei rischi legati alla fase2. Rischi che infatti gli operatori denunciano in merito all'eventualità di poter contrarre il virus poiché il legislatore prevede l'unica possibilità di svolgere gli esami presso le motorizzazioni civili di zona, con l'aumento esponenziale del pericolo attraverso assembramenti di persone provenienti da comuni e magari province diverse, per di più dovendo viaggiare in autovetture con più persone a bordo.