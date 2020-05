Sperlonga e spiagge libere: Fratelli D'Italia contro l'ordinanza del Comune

Ieri il Comune di Sperlonga ha pubblicato l’ordinanza balneare per l’utilizzo delle spiagge secondo i protocolli regionali.

“Purtroppo dobbiamo rilevare che è un autentico disastro - dichiarano Sara Kelany e Gerardo La Rocca, dirigenti locali di Fratelli d’Italia - l’ordinanza presenta numerose criticità innanzitutto tutto limita senza ragioni l’utilizzo delle spiagge libere, fissando un distanziamento superiore al doppio di quello previsto per le spiagge attrezzate ed è sinceramente uno schiaffo alla possibilità di tutti di poter godere del mare in un momento di crisi come questo. Peraltro il nostro arenile già supera di molto la quota di spiagge attrezzate che sarebbe consentita dalla legge di riferimento. Ma a questo si somma un aspetto ancor più grave. L’ordinanza senza dare specifiche indicazioni rispetto ai criteri che utilizzerà, si limita a dare termine fino al 5 giugno per presentare domanda per l’estensione della concessione ai lidi. Siamo convinti che chi ha subito una diminuzione dello spazio in concessione a causa delle norme di distanziamento sia da aiutare, ma non tutti hanno sofferto compressioni dello spazio utile, inoltre non tutti sono stati penalizzati nella stessa maniera è inaccettabile non tenere in considerazione questi aspetti, occorre dare evidenza dei criteri che gli uffici adotteranno per dare l’aumento di concessione temporanea. Riscontriamo la solita poca trasparenza ed eccessiva discrezionalità”.