Rgazzo di 34 anni di Fondi rifiuta la perquisizione: denunciato

Il 27 maggio 2020, in Fondi (lt), militari dell’arma del luogo deferivano in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, un 34 enne del posto che nel corso di un servizio di controllo del territorio, sottoposto a perquisizione personale con esito negativo – opponeva ingiustificata resistenza nei confronti dei militari operanti, ostacolando le operazioni