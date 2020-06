Le preoccupazioni di "Monte San Biagio Futura" sulla salvaguardia della sughereta: non sarà un gruppo minoritario ad escludere il Consiglio

Come si potrà ricordare, nel corso della seduta consigliare del 24 febbraio 2020 “Monte San Biagio Futura” interpellava il Sindaco Carnevale sull’esigenza di istituire una Commissione Speciale, che, in mancanza delle Commissioni Permanenti, sarà chiamata a prendere parte al Tavolo Tecnico promosso dall’Ente Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi per la gestione dell’emergenza fitosanitaria che affligge la Sughereta di Villa San Vito e Vallemarina. A tale richiesta, il Sindaco rispondeva favorevolmente.

Prendendo atto della condivisione del primo cittadino, in data 2 marzo 2020 presentavamo un’articolata proposta di deliberazione, sottoscritta anche da Gesualdo Mirabella, di “SiAmo Monte San Biagio”, per l’istituzione della Commissione Speciale. Tuttavia, nei giorni che hanno preceduto il Consiglio Comunale del 29 maggio, abbiamo avuto modo di confrontarci con il Sindaco circa la necessità di istituire le Commissioni Permanenti, iniziando proprio dalla Commissione Ambiente: riteniamo infatti che le Commissioni siano lo strumento indispensabile per favorire un confronto preliminare tra forze di maggioranza e di opposizione, finalizzate alla formulazione di proposte il più possibile espressiva di sintesi politica. Al contrario, senza le commissioni, pur previste dal Testo Unico degli Enti Locali, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento, ci si trova davanti a proposte già elaborate, sulle quali si è frequentemente chiamati a pronunciarsi senza che vi sia stato un preventivo confronto, e i cui atti, spesso complessi, possono essere studiati solo nei pochi giorni che precedono l’adunanza del Consiglio Comunale.

Pertanto, alla seduta del Consiglio dello scorso 29 maggio, “Monte San Biagio Futura” interpellava il Sindaco, il quale si esprimeva favorevolmente rispetto all’esigenza di istituire le commissioni, impegnandosi, per il prossimo Consiglio Comunale, all’istituzione della Commissione Ambiente.

Singolare appare la posizione assunta dal coordinatore locale della “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania”, che in un comunicato del 25 maggio dichiarava la propria contrarietà ad “eventuali istituzioni di commissioni permanenti sulla tematica Sughereta”, in quanto, a suo avviso, comporterebbero “inevitabilmente ad un allungamento dei tempi di risoluzione della problematica”. Tale considerazione appare innanzitutto poco fondata nel merito: come dichiarato dal Sindaco, la Commissione Ambiente sarà prontamente istituita alla prossima seduta del Consiglio Comunale al fine di garantire rappresentatività, razionalizzazione ed efficientamento alla gestione della complessa problematica con la quale dovrà misurarsi. Deve poi evidenziarsi che esprimere contrarietà riguardo a “eventuali istituzioni di commissioni permanenti” significa, sostanzialmente, disattendere il Testo Unico degli Enti Locali, lo Statuto Comunale, il Regolamento del Consiglio Comunale, che prevedono l’istituzione delle Commissioni.

Inoltre, non può non evidenziarsi come tale posizione sia politicamente minoritaria, in quanto in aperto contrasto con l’indirizzo espresso e più volte ribadito dal Sindaco Carnevale. Non sappiamo se tale divergenza sia frutto di una scarsa attenzione per le attività del Consiglio Comunale, se sia imputabile ad un difetto di coordinamento con le altre forze politiche della maggioranza o se addirittura rappresenti una precisa e consapevole scelta autonoma della locale “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania”.

Tuttavia, certi che non saranno posizioni minoritarie ad ostacolare l’ importante processo istituzionale che coinvolgerà l’intero Consiglio Comunale nella gestione della salvaguardia della Sughereta di Villa San Vito e Vallemarina, attendiamo la prossima adunanza del Consiglio Comunale, nel corso del quale, grazie alla nostra azione propositiva, condivisa dal Sindaco, verrà istituita la prima della Commissioni Permanenti: la Commissione Ambiente.

I Consiglieri:

Guglielmo Raso

Ermanna Casale

Gianpiero Trani