Monte San Biagio: zio di 77 anni violenta le nipoti disabili

In data 04 giugno 2020, i militari della locale stazione carabinieri, traevano in arresto un 77enne del luogo, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal g.i.p. del Tribunale di Latina – che concordava con le risultanze investigative raccolte dall’arma operante in relazione al reato di “violenza sessuale” commesso nel 2019.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto in regime degli arresti domiciliari.