È Giulio Mastrobattista il candidato di Fratelli d'Italia alle prossime amministrative

L'avvocato Giulio Mastrobattista è il candidato sindaco di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative.

La presentazione si terrà oggi, 14 giugno alle 10.00, presso Albergo dei Fiori (via Vitruvio Vacca n.21, Fondi).

A seguito sarà inaugurato il point elettorale in Corso Appio Claudio n.51.

Parteciperanno oltre al candidato sindaco, la portavoce di Fratelli d'Italia Fondi Sonia Federici, il Senatore e coordinatore provinciale di FdI Nicola Calandrini, il coordinatore regionale on. Paolo Trancassini, l'eurodeputato on. Nicola Procaccini, il vice portavoce regionale Enrico Tiero, e il direttivo di FdI Fondi.

“Come portavoce del partito, il mio compito è quello di dare alla città il miglior candidato sindaco - dichiara Sonia Federici -. Sono certa che con Giulio Mastrobattista siamo riusciti in questo intento, in quanto è una persona che rappresenta pienamente l'identità del partito e del territorio”.

“A Fondi si preannuncia una campagna elettorale tanto difficile quanto entusiasmante - conclude il Senatore Nicola Calandrini - Fratelli d’Italia metterà in campo la migliore scelta possibile nella squadra di uomini e donne che competeranno in queste elezioni, a partire proprio dal candidato sindaco. Ritengo Giulio Mastrobattista una scelta eccellente, e lo ringrazio per aver accettato e dato la sua disponibilità in questa sfida”.