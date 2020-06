Il professor Moretti venerdì 19 giugno ad Obiettivo Comune On Air

Nuovo webinar, nuovo ospite, nuovo appuntamento con Obiettivo Comune On Air per venerdì 19 giugno 2020, come sempre in diretta sulla pagina Facebook dell’associazione a partire dalle ore 19,00.

Quinto ospite il professor Alessandro Moretti, docente di Geografia economica e Territorio turismo e digitalizzazione presso l’Università degli Studi “La Sapienza”, già ospite di Obiettivo Comune in un evento del 2014.

Quello di venerdì è il quinto appuntamento dei nostri webinar, attraverso i quali vogliamo creare una “piazza” in cui riflettere, parlare della realtà che ci circonda e capire ciò che accade nel mondo: un’occasione per parlare di politica, obiettivo che perseguiamo da sei anni, quando abbiamo dato vita all’AssociAzione.

In attesa di capire come poter organizzare al meglio, e in sicurezza, eventi pubblici, abbiamo pensato di utilizzare al meglio i nostri canali social per proiettare in rete il nostro impegno di fare comunità e creare confronto.