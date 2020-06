Scuole: interrogazione di "Sperlonga Cambia" per arrivare pronti alla riapertura

Programmare e lavorare in anticipo per essere pronti quando ci sarà la riapertura. Questo è lo spirito che motiva l’interrogazione presentata al sindaco Cusani per capire quali attività l’amministrazione comunale di Sperlonga sta programmando per la riapertura delle scuole a settembre.

Nei giorni scorsi abbiamo fatto un sopralluogo alle scuole materne e nei giardini dell’edificio di via Campo delle Monache, dove abbiamo trovato uno stato di incuria e di quasi abbandono. Erba alta, piante non curate e erbacce ovunque. La scuola è chiusa ormai da mesi, ma questo non giustifica l’assenza di manutenzione e lo stato di incuria. L’inizio del prossimo anno scolastico, inoltre, dovrà necessariamente accompagnato da una serie di misure e di accorgimenti necessari a consentire che il ritorno in classe avvenga in piena sicurezza e in linea con quelle che saranno le linee guida varate dal Governo. Molto dipenderà dall’evoluzione della situazione epidemiologica, i Comuni dovranno farsi trovare pronti a riaprire i plessi scolastici.

Abbiamo deciso di scrivere un’interrogazione al sindaco perché il Comune di Sperlonga ha più volte dato prova di una notevole difficoltà, se non carenza, a livello di pianificazione e programmazione dei suoi interventi e delle varie attività. Quella del sindaco Cusani si è dimostrata un’amministrazione distratta e poco attenta ai bisogni della nostra comunità, che affronta i problemi in modo superficiale e in ritardo.

Sul rientro a scuola dei ragazzi di Sperlonga, soprattutto i più piccoli, non sono ammessi ritardi e inefficienze. Dopo mesi di didattica a distanza e di sacrifici per i bambini e le famiglie, il ritorno in classe deve essere in totale sicurezza e in un ambiente che possa garantire a bambini dell’asilo e a tutti gli studenti la massima accoglienza.

Ci attendiamo dal sindaco e dall’amministrazione comunale il massimo impegno su un tema così importante e siamo pronti a dare il nostro contributo per evitare ritardi e inefficienze.