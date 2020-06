Strade ammalorate: nuova interrogazione di "Monte San Biagio futura"

Sin dall’inizio del mandato amministrativo “Monte San Biagio Futura” ha dedicato un notevole impegno alla problematica della manutenzione delle strade del territorio comunale: già all’adunanza del 27 settembre 2019 i consiglieri di “MSB Futura” depositavano in Consiglio Comunale una copiosa interrogazione, un vero e proprio “dossier” corredato da fotografie documentanti lo stato di ammaloramento delle strade dell’intero territorio comunale, a cui facevano seguito svariate segnalazioni e solleciti. Senza dubbio, tale articolata azione politica è valsa a sollecitare la Giunta Municipale, che nel mese di febbraio approvava un intervento di manutenzione delle strade comunali del totale importo di euro 36.280,97 (DGM n. 41 del 21.02.2020 e Determina di affidamento n. 43 del 25.03.2020).



Tuttavia, numerose segnalazioni pervenuteci da molteplici cittadini hanno documentato diverse criticità dei lavori effettuati. In alcuni tratti stradali inclusi nell'azione deliberata ( via Vale Viola, via Di Mezzo, via Valle Imperiale, via Chivi, via La Vecchia,) l’intervento di manutenzione è stato solo parziale, come testimoniato dalla permanenza di vistose e profonde buche. In altri tratti (via del Ginepro, via San Giuseppe, via Campo Donato, la salita di via Portone e via Oliveti) nessuna riparazione è stata ancora effettuata. Pare invece, stando a quanto segnalatoci, che siano stati sistemati tratti di strada prossimi ad accessi di alcune abitazioni private.



Per tali ragioni, alla seduta del Consiglio Comunale dello scorso 29 maggio, è stato chiesto all'Assessore ai Lavori Pubblici di fare chiarezza circa i criteri e le priorità di esecuzione dei lavori di manutenzione; inoltre, è stato chiesto di chiarire i motivi per i quali alcuni lavori non siano stati completati e perché altri, benchè computati nel costo complessivo dell’operazione, non siano stati ancora realizzati; nonchè le ragioni per le quali alcune strade dissestate (come via Colle Risi, incrocio di via Valleviola con via Vallecchie, via Morrone, incrocio di via dell'Agrifoglio con via del Ginepro) siano state escluse dalla manutenzione. Infine, sono stati chiesti chiarimenti in merito alle sistemazioni di margini stradali prossimi ad accessi privati, effettuate a preferenza di punti ben più importanti e trafficati, come ad esempio la rotatoria ed il sottopasso ferroviario di via Di Mezzo.



Riconoscendo quanto evidenziato dai consiglieri di “MSB Futura”, l’Assessore ai Lavori Pubblici ha quindi riferito in Consiglio Comunale che, per quanto riguarda gli interventi parziali: “ … successivamente verrà fatto un secondo giro di ricognizione” poiché “l’Ufficio tecnico ha ritenuto opportuno intervenire per priorità... Come posso confermare, successivamente l'ufficio procederà con la messa in sicurezza dei tratti nelle vicinanze dei punti già dove siamo passati …” In merito ai lavori non ancora realizzati l’Assessore ha dichiarato che “i lavori non sono ancora terminati, pertanto, la ditta procederà in zone alterne il proseguimento dei lavori.



Preso atto dell’esito dell’interrogazione, restiamo in attesa del completamento dei lavori di manutenzione delle strade comunali riportati nelle tavole tecniche e computati nel costo complessivo dell'attività, auspicando che le criticità evidenziate vengano risolte in tempi ragionevolmente solerti, al fine da garantire ai cittadini strade il più possibile decorose e sicure.



I Consiglieri: Guglielmo Raso, Ermanna Casale e Gianpiero Trani