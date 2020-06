Asfalto? Destra Sociale: dimenticate via Torricella, via Colle Troiano, via Pantanello e molte altre

In questi giorni il Vice Sindaco Beniamino Maschietto con l'Assessore ai lavori pubblici Onorato di Manno comunicano alla stampa di aver approvato nel piano Triennale delle Opere Pubbliche inserito nell’annualità 2020 trovando copertura finanziaria mediante prestito che sarà contratto con la Cassa Depositi e Prestiti di 400.000 euro.

Leggi il comunicato ufficiale sull'asfalto a Fondi.

All'intero del progetto, si prevede la messa in sicurezza del manto stradale e della viabilità comunale nei tratti in cattive condizioni.

L'intero progetto e l'elenco delle strade è stato studiato dall'ufficio tecnico del comune in base alle segnalazioni fatte negli ultimi mesi.

I tratti che verranno ripristinati sarano: il tratto comunale di via Appia Lato Monte San Biagio, tratti di via Tribuzio, via Stazione, via Ponte Gagliardo (secondo tratto), via Arnale Rosso, via Ponte nuovo, via degli Osci, via degli Ausoni, via dei Volsci, via dei Latini, via Roma, via Goffa, viale Piemonte (tratto dalla rotonda di via diversivo Acquachiara all’incrocio con Via Madonna delle Grazie), oltre a via S. Antonio, via Sugarelle, via Moi ed altre strade.

Peccato però, che alcune zone hanno bisogno di un intervento immediato per la sicurezza del cittadino, nell'elenco in questione non vengono citate molte altre arterie.

“Da molto tempo - spiega il responsabile cittadino della Destra Sociale Alberto di Fazio - abbiamo segnalato il ponte in Via Colle Troiano da molti anni in cattive con zioni strutturali, dove sono gia' accaduti anche molti sinistri di auto andate giù nel fossato (con documentazione acquisita), ma l'amministrazione non ha preso provvedimenti concreti, ha fatto installare cartelli di divieto di transito a mezzi pesanti per arginare il problema.

Ad oggi quei divieti non solo non vengono rispettati, ma si corre un gravissimo pericolo per la carreggiata ristretta da rete arancione, permettendo il passaggio di un solo mezzo senza essere segnalato per lo piu' con erba alta che toglie la visibilità.

Curve pericolose prima del ponte, già segnalate svariate volte dai cittadini della zona sia a noi che alle autorità competenti, ma nessuno dell'amministrazione è interessato al pericoloso ponte.

Per poi continuare a citarne altre come via Torricelle (zona san Magno) ormai dimenticata e ricordata solo per andare a chiedere i voti. Nell'elenco non viene citata nemmeno una strada della contrada San Raffaele dove in alcune zone l'asfalto non esiste piu' ormai da tempo.

Ad esempio tratti di via Ponte Perito, via Flanca, fino ad arrivare a via Mola di Vetere. Citando ancora via Pantanello strada molto stretta e pericolosa nella viabilità".