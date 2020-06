Inaugurata la sede elettorale di Fondi Vera: il point sarà un punto di incontro per la città

Qualità della vita, servizi alla persona e mobilità dolce, sviluppo culturale e commerciale, rilancio dell'offerta turistica, promozione del territorio e del Centro Storico in particolar modo: saranno questi i cardini programmatici della piattaforma che Fondi Vera presenterà alla Città dai prossimi giorni. Lo ha annunciato nell'ambito dell'incontro con la Stampa tenutosi questa sera nel Comitato Elettorale di Via Roma 64 il Candidato Sindaco di Fondi Vera, Francesco Ciccone.

"Non basta proclamare di avere una visione e una missione - dichiara Ciccone - per costruire una proposta per la Città che sia integrata, plurale, previdente, sostenibile e attuale. È necessario avere prima di tutto un’idea di Città e un’idea di benessere. È necessario stabilire delle priorità e definire chiaramente il tipo di relazione che le connette. Noi abbiamo voglia di farlo insieme ad ogni singolo Cittadino fondano. Perché una Città senza anima non è altro che un contenitore vuoto e per restituire alla nostra Fondi la dignità perduta, il benessere smarrito, il sorriso ed i sogni infranti, c’è bisogno di condivisione, di idee, di progettualità, di tanti Uomini ed altrettante Donne “del Fare” capaci di andare oltre la promessa, lo slogan, l’apparenza".

"Anche la Sede del Comitato Elettorale non è casuale. - prosegue - Abbiamo fortemente voluto individuare in Via Roma al civico 64 il nostro punto di incontro con la Città. In uno dei quartieri più dimenticati del territorio comunale, la nostra presenza rappresenta un presidio di positività e bellezza, per sostenere e supportare residenti e commercianti.