Anche Destra Sociale appoggia la candidatura di Giulio Mastrobattista

La Destra Sociale movimento politico affiliato a Fratelli d'Italia, appoggerà la candidatura a sindaco dell'avvocato Giulio Mastrobattista.

A renderlo noto è il responsabile cittadino della Destra Sociale Fondi Alberto di Fazio:

"Continuo a sentirmi in dovere di rappresentare i tanti cittadini che mi hanno dato fiducia e mi hanno sostenuto fino ad oggi, perché in me hanno sempre trovato un punto di riferimento dove esporre i propri disagi con la consapevolezza che in quanto portavoce della Destra Sociale di Fondi ho sempre cercato di rappresentare il popolo. Porterò avanti i tanti progetti e gli obiettivi che ci siamo prefissati con tutto il nostro gruppo, ed ecco che sono qui ad annunciare a tutti voi la mia candidatura nella lista di Fratelli d'Italia”.

E fa sempre parte della Destra Sociale il candidato donna, la giovane Eva Marrocco presidente dell'Associazione di volontariato a tutela degli animali “Io sto con loro”.

“Sono davvero onorata di poter dare il mio contributo, anche a livello politico per questa città. Dopo anni di volontariato per la tutela degli animali, è arrivato il tempo di portare a termine le richieste di tanti cittadini. Chi mi conosce, sa di poter trovare in me, un punto di riferimento. Sono stata sempre disponibile alle richieste e a tendere la mano a chiunque fosse in difficoltà: umani e pelosi. Ho trovato la porta aperta per i progetti e le richieste che accomunano noi cittadini, da Giulio Mastrobattista, ed ecco che ho deciso di presentare qui la mia candidatura per cercare di realizzare i progretti, e portarli a termine.” commenta cosi la giovane Eva Marrocco.