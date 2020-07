Un viaggio nell'arte, nella musica, nello spettacolo, attraversando i luoghi di bellezza di Fondi.

L'associazione Camminare Insieme promuove RiGenerAzioni - la creatività al servizio della comunità, una serie di eventi e performance artistiche in siti di pregio storico e artistico. Una piccola rassegna d'arte, da luglio a settembre, per lanciare lo sviluppo turistico ed economico della città attraverso la valorizzazione dei luoghi di bellezza: centro storico, siti storici e naturalistici.

Camminare Insieme, lo scorso 21 giugno in occasione della Festa Europea della Musica, aveva già realizzato un evento musicale per sottolineare le criticità del settore artistico in questa fase post covid e lanciare una proposta programmatica per il rilancio del centro storico: il distretto creativo, dedicato alle professioni artistiche, creative e del multimedia.

Siamo lieti - afferma Raniero De Filippis presidente di Camminare Insieme - che vi sono dei segnali da parte della Regione Lazio, attraverso avvisi pubblici per accedere a finanziamenti, in favore dei giovani e delle associazioni sui temi della cultura, dell'ambiente, dell'inclusione sociale, delle pari opportunità. Occorre fare un lavoro di rete tra gli enti pubblici e il terzo settore per dare vitalità alle nostre serate estive. Anche per questo è nostra intenzione programmare una serie di iniziative in collaborazione con gli artisti locali. Abbiamo atteso che gli enti pubblici si attivassero sul nostro territorio con una programmazione condivisa ma l'estate avanza e abbiamo deciso di prendere l'iniziativa.

Il primo appuntamento si terrà il 10 luglio alle ore 19:30 in viale Marconi, presso le mura cosiddette "Megalitiche" nei pressi di Porta Roma, come viene ricordata dai fondani questa zona della città. Il dott. Diego Morgera interverrà sul tema del recupero e la conservazione dei beni storici e archeologici e la valorizzazione delle professionalità fondane, spesso trascurate. Partendo da alcuni curiosità storiche e interessanti aneddoti, Morgera avrà modo di evidenziare l'importante patrimonio storico monumentale di cui dispone Fondi, spesso poco valorizzato. Con lui dialogherà Raniero De Filippis, che nella sua vita professionale all'interno del settore pubblico ha lavorato al recupero di tanti siti storici, archeologici e naturalistici. Siamo convinti - dichiara ancora il Candidato Sindaco del Centro Sinistra - che il nostro centro storico possa avere un futuro se decidiamo di esaltarne la vocazione culturale e turistica. Solo in questo modo ci sarà anche un rilancio commerciale.

Nel corso della serata interventi musicali del Duo Amaranto, Antonella Spirito (voce) e Madana Marco Rufo (organetto) con delle proposte che attingono al patrimonio popolare. Antonella Spirito è una giovane cantante e attrice fondana che svolge attività di ricerca artistica, spettacoli e laboratori di formazione, spesso lontano dalla propria città natale. Abbiamo tanti giovani talenti - conclude De Filippis - che per motivi di lavoro si allontanano da Fondi, come è giusto che sia, ma troppo spesso li dimentichiamo. Questi giovani sono per la nostra comunità una risorsa importante a cui vogliamo dare spazio e opportunità professionale.

Appuntamento sabato 11 luglio, in viale Marconi, sotto le Mura cosiddette "Megalitiche" a partire alle 19.30.