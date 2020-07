Gommone con 5 persone fuori controllo: tutti salvi grazie ai ragazzi dell'Ippocampo Beach e alla Guardia Costiera

Il bel tempo e le temperature elevate hanno fatto registrare una notevole affluenza sulle spiagge e negli specchi acquei antistanti il litorale del sud pontino. Le pattuglie terrestri e le unità navali della Guardia Costiera, sono state impegnate quindi lungo tutto il litorale di competenza nei controlli dell’operazione “Mare sicuro”, per garantire la sicurezza di bagnanti e diportisti nonché il corretto espletamento delle attività balneari.

Nella mattinata di ieri, complice anche il mare mosso, la Motovedetta della Guardia Costiera di Terracina e il gommone di Gaeta sono intervenuti nello specchio acqueo antistante il litorale di Fondi per una richiesta di soccorso riguardante 5 bagnanti, originari di Fondi, in difficoltà perché sbalzati da un gommone fuori controllo. I bagnanti sono stati tratti in salvo grazie alla collaborazione degli assistenti bagnanti degli stabilimenti balneari e portati sulla spiaggia. I militari hanno poi provveduto ad arrestare la folle corsa del gommone che continuava a girare su se stesso.

Si ricorda che è attivo su tutto il territorio nazionale il numero per le emergenze in mare “1530” oppure è possibile consultare il sito istituzionale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it .