Ana: incontri con i candidati per esporre le problematiche degli ambulanti

L’ANA Provinciale di Latina porta a conoscenza che sono stati avviati i contatti con tutti di candidati Sindaci di Fondi per la definizione di un calendario di incontri con i dirigenti e gli operatori ambulanti della città.

Gli incontri si svolgeranno dalla fine di luglio in poi secondo un calendario di disponibilità che è in corso di definizione compatibilmente con gli impegni già programmati.

Tutti i Candidati hanno accolto l’invito del Segretario Nazionale ANA ad un confronto sulle problematiche del settore alla luce della grave crisi che sta attraversando il comparto a causa del blocco imposto dalle misure restrittive imposte dal Governo per il contrasto al virus Covid-19 ed alla perdurante crisi dei consumi.

Fondi ospita uno dei più grandi mercati settimanali della Regione e della Provincia di Latina, e qui risiedono centinaia di operatori che svolgono la loro attività nei mercati di Roma e del Lazio.

E’necessario dunque che i Candidati Sindaci illustrino alla nostra categoria quali sono i loro programmi per il settore e per lo sviluppo del commercio in generale.

Fondi, infine, è stata la patria delle battaglie No Bolkestein, essendosi svolta proprio sulla SS. Flacca, il 9 giugno 2016 “LA MARCIA DEI SILENZIOSI”, che ha contribuito enormemente allo sviluppo in Italia del Movimento degli ambulanti NO BOLKESTEIN che ha portato alla uscita definitiva degli ambulanti dall’ambito applicativo della cosiddetta Direttiva Servizi.

A questo movimento gli ambulanti di Fondi e della Provincia di Latina hanno contribuito in maniera significativa.