Elezioni amministrative a Fondi: Confcommercio incontra i candidati a sindaco

In vista delle prossime elezioni amministrative Confcommercio Fondi promuove un incontro tra gli esponenti del proprio direttivo in rappresentanza dei vari settori produttivi della nostra città e i candidati a Sindaco di Fondi.

L'appuntamento è fissato per lunedì 27 luglio alle ore 19,30 presso la sede Confcommercio Fondi in Corso Italia, 26 - 1° piano. Ogni aspirante sindaco, interverrà singolarmente ad orario cadenzato e avrà a disposizione 30 minuti per confrontarsi con gli intervenuti.

I candidati a Sindaco possono far pervenire la loro richiesta di partecipazione all'incontro, che verrà svolto nel pieno rispetto delle norme anti Covid, alla mail presidenteconfcommerciofondi@gmail.com e successivamente verrà comunicato loro, l'orario in cui presentarsi per il confronto con gli intervenuti.

Ogni candidato a Sindaco potrà essere accompagnato da un massino di 2 persone, che dovranno obbligatoriamente lasciare la sala alla scadenza dei 30 minuti a disposizione.

L'incontro è promosso per consentire ai rappresentanti dei vari settori produttivi della città di conoscere le varie proposte dei candidati Sindaco, ma soprattutto di sottoporre alla loro attenzione le questioni che maggiormente li preoccupano, stimolando risposte concrete ai problemi reali e urgenti per il tessuto economico cittadino.

Presente alla serata il Presidente Confcommercio Lazio, Giovanni Acampora e il Direttore generale Confcommercio Lazio, Salvatore Di Cecca, moderatore il Presidente Confcommercio Fondi, Vincenzo Di Lucia.