“Undici volte Rodari”: parte il 25 luglio da Monte San Biagio il tour letterario per bambini nel Sud Pontino

abato 25 luglio alle ore 19.00, presso il Belvedere Castello di Monte San Biagio (LT), parte per tutti i bambini “Undici volte Rodari”, viaggio nello straordinario mondo di Gianni Rodari nel territorio Sud Pontino (LT).

Tra letture, musica, immagini e invenzioni letterarie dei piccoli lettori, il tour toccherà undici suggestivi luoghi per tutta l’estate e l’autunno del 2020, ripercorrendo undici temi cari al grande scrittore di Omegna, funambolo delle parole e paladino della fantasia, nel centenario della sua nascita (23 ottobre 1920).

Il progetto itinerante, realizzato dall’Associazione Culturale LeggimiSempre con il sostegno della Regione Lazio e del Sistema BibliotecarioSud Pontino (nell’ambito del programma “La Cultura fa Sistema” 2017-2019, con capofila il Comune di Castelforte), si svolge in collaborazione con le 11 Biblioteche del Sistema, e, per la parte musicale, in sinergia con ARS - Arte Ricerca e Sperimentazione.

Le prime tre tappe, in estate, saranno Monte San Biagio (25 luglio, Belvedere Castello), Lenola (12 agosto, anfiteatro comunale) e Fondi (28 agosto, cortile della Giudea e piazza dell’Olmo Perino).

Si proseguirà poi negli altri Comuni fino all’autunno inoltrato, con date di prossima pubblicazione.