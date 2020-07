Denunciato un 56enne di Fondi trovato con 2 grammi di eroina

Il 21 luglio 2020, in Fondi (Lt), militari dell’arma del luogo, nell’ambito di servizio finalizzato alla prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, deferivano in stato di libertà un 56 enne del posto, trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale e domiciliare – di circa due grammi di eroina, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro.