L'ANA incontra i candidati alla poltrona da primo cittadino di Fondi: il calendario

L’ ANA provinciale di LATINA è lieta di comunicare che nei giorni scorsi tutti i Candidati alla carica di Sindaco di Fondi hanno accolto l’invito a confrontarsi con i rappresentanti dell’Associazione per discutere delle problematiche del commercio ambulante a Fondi e sui programmi che i candidati stessi vogliono realizzare per il futuro del settore.

Gli incontri saranno inoltre l’occasione non solo per fare un bilancio ed una verifica delle cose fatte finora e sui progetti futuri ma anche per approfondire le varie problematiche generali che hanno influito enormemente sullo sviluppo del commercio e dei mercati a Fondi: la crisi economica, la perdita del potere di acquisto delle famiglie, la Direttiva Bolkestein, il fisco, l’espansione della grande distribuzione ed infine la crisi dovute al lockdowm e le misure decise dal Governo per il contrasto al coronavirus e per il sostegno alle imprese.

Gli incontri si svolgeranno secondo il seguente calendario:

VENERDI 31 LUGLIO, ore 18,30 incontro con il Candidato Sindaco BENIAMINO MASCHIETTO - Presso il point, Via Gramsci n. 29 (RINVIATO A MARTEDI' 18 AGOSTO, ORE 18:30, CAUSA CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE)

LUNEDI 3 AGOSTO, ore 18,30 incontro con il candidato Sindaco GIULIO MASTROBATTISTA - Presso la sede in Piazza S. Francesco

GIOVEDI 6 AGOSTO, ore 18,30 incontro con il candidato Sindaco LUIGI PARISELLA - Luogo da definire

VENERDI 7 AGOSTO, ore 18,30 incontro con il candidato Sindaco FRANCESCO CICCONE - Presso la sede in Via Roma n. 64