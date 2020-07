Al FONDIfilmFESTIVAL incontro il con regista RAI Giuseppe Sansonna

La penultima giornata del XIX FONDIfilmFESTIVAL offre un doppio appuntamento.

Venerdì 31 Luglio, alle ore 21.00 nel chiostro di S. Domenico, il prof. Luca Bandirali – docente di Teorie e tecniche del linguaggio audiovisivo presso il corso di laurea DAMS e presso il corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università del Salento – presenta il libro di Marco Grossi “Museologia del cinema” (Herald Editore, 2020).

Che cos’è un museo del cinema? Quali contenuti deve possedere, e con quali obiettivi, strumenti e forme deve esporli? Quali sono le esperienze sperimentate, in Italia e all’estero? Quali i modelli possibili? In assenza di testi specifici sull’argomento – sia in ambito italiano che internazionale – il saggio vuole rappresentare un primo contributo ad una riflessione sulla definizione di museo del cinema. Manca infatti una codificazione su una siffatta tipologia di museo e su quali ne debbano essere i contenuti, le finalità, gli strumenti e le metodologie espositive. D’altra parte il concetto stesso di museografia applicato al cinema viene per lo più utilizzato – anche in ambito universitario – per intendere la museologia filmica, ovvero il restauro e la preservazione dei film, i patrimoni delle cineteche o più genericamente l’indistinto territorio della memoria del cinema e l’uso pubblico delle fonti della storia cinematografica per la ricostruzione della memoria storica degli ultimi 125 anni.

Il volume indaga i rapporti tra cinema e museo; offre un “catalogo ragionato” delle principali realtà museali internazionali e nazionali, evidenziandone caratteristiche museologiche e museografiche; analizza la comunicazione museale nell’epoca contemporanea; presenta una proposta progettuale relativa ad un museo del cinema recentemente istituito e non ancora realizzato.

Seguirà l’incontro con il regista RAI Giuseppe Sansonna, autore del documentario “Fondi e Sperlonga. Terra di nessuno” (2020), un racconto del territorio attraverso la voce di persone che vivono e operano a Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, Itri e Pico che focalizza la sua attenzione su illustri personalità che vi hanno avuto i natali o che vi hanno soggiornato, sui beni paesaggistici e storico-architettonici del comprensorio e sull’humus culturale di cui esso è espressione. La città della Piana è al centro del racconto con le immagini del Lago di Fondi, di Palazzo Caetani, del complesso di San Domenico sede del costituendo Museo del Neorealismo, del Quartiere ebraico, del Centro storico e del MOF e anche con il racconto della sua gustosa e genuina cucina tipica. Sono inoltre messi in risalto gli artisti Giuseppe De Santis, Libero de Libero, Domenico Purificato e Leopoldo Savona – che condivisero la lavorazione di “Giorni d’amore” –, oltre a Raf Vallone e Lino Capolicchio, rispettivamente per il loro rapporto con Sperlonga e Fondi.